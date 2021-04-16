Лидеры всех политических фракций Мариупольского горсовета договорились объединиться вокруг реализации проекта строительства университета «Метинвест политехника».



Об этом сегодня на брифинге сообщил городской голова Вадим Бойченко, передает городской сайт 0629.



Лидеры политических фракций горсовета оценили свои усилия, чтобы вуз все-таки появился в Мариуполе. Сегодня на встрече обсуждалось возможное место локации университета.



«Строительства на территории Городского сада не будет», — заверил Вадим Бойченко.



«Проблема Мариуполя в том, что большая часть участков, которые могли бы претендовать на место будущего вуза, кому-нибудь принадлежат. И если я назову место предполагаемого строительства, то цена на него сразу вырастет. Нам бы этого не хотелось», — пояснил мэр.



Тем не менее, Вадим Бойченко признался что как вариант рассматривается пустырь за площадью Свободы.



Окончательного решения пока нет — его должны поддержать и прнять все фракции горсовета в течение ближайших двух недель. После этого вопрос вынесут на обсуждение с громадой и сформируют предложение инвестору.



«Ключевой вопрос — время. Если мы всё сможем сделать быстро, у Мариуполя может появиться шанс сохранить вуз для себя», — резюмировал городской голова.

В марте «Метинвест» объявил о намерении построить в Мариуполе корпус своего вуза «Метинвест политехника». При этом для будущего частного университета была выбрана территория летнего кинотеатра в Городском саду. Земля уже находится в собственности «Метинвест политехники» до 2030 года, но для начала строительства нужно изменить ее целевое назначение с «выставочной деятельности» на «образовательные услуги».



Место для частного вуза вызвало споры среди мариупольцев. Часть горожан выступила против, опасаясь, что застройщик вырубит деревья или ограничит доступ к Горсаду после возведения вуза.



28 марта в Горсаду состоялся первый митинг против строительства. А 31 марта группа активистов пришла протестовать на сессию горсовета.



Полиция ограничила доступ в зал заседаний и не пропускала активистов. Люди пытались прорваться через рамку металлоискателя.



В итоге депутаты приняли решение разделить сессию на два пленарных заседания и не рассматривать вопрос изменения целевого назначения земли под строительство вуза.