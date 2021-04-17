Почти 15 тысяч заболевших COVID-19 выявлено за сутки и 440 смертей в Украине

За прошедшие сутки, 16 апреля, в Украине зафиксировали 14 984 новых случая заболевания COVID-19. При этом 9 736 пациентов выздоровели, 440 — умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



В частности, за минувшие сутки заболели 606 детей и 276 медработников. Среди новых случаев госпитализировали 4 100 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.



С начала пандемии коронавирусную болезнь выявили у 1 936 228 человек, из которых 1 475 556 человек выздоровели, 39 536 — умерли от осложнений.



В течение 16 апреля в Украине привито 13 044 человека. Всего привит 445 861 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — пять человек.