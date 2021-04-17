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Пограничники рассказали, сколько людей пересекли КПВВ за эту неделю

17 апреля 2021, 12:30

Пограничники рассказали, сколько людей пересекли КПВВ за эту неделю

В течение недели линию соприкосновения на Донбассе пересекли около 12,5 тысячи человек. Пассажиропоток увеличился на единственно полноценно работающем КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

На КПВВ «Станица Луганская» на 13% вырос пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей: на временно оккупированную территорию проследовало 5798 человек, на контролируемую территорию — 6154 человек.

Через КПВВ «Новотроицкое» линию разграничения пересекли 204 гражданина и 40 транспортных средств в сторону ОРДЛО, 197 граждан и 37 транспортных средств проехали на подконтрольную территорию. КПВВ «Новотроицкое» боевики разблокируют дважды в неделю — в понедельник и пятницу.

Кроме того, боевики не пропустили в ОРДЛО 11 граждан. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

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