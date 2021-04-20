Россия изменила правила въезда в страну, для жителей ОРДЛО сделали исключение

С 15 апреля 2021 года Россия ввела ряд противоэпидемических ограничений при въезде в страну. Для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР», сделано исключение. Об этом говорится в документе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор).



В частности, введенными ограничениями предусмотрено, что въезжающие любыми видами транспорта обязаны до въезда в РФ заполнить на портале государственных услуг анкету для пограничного санитарного контроля, а в течение трех календарных дней со дня въезда в Россию сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить его результаты на портал госуслуг. До получения результата теста нужно находиться на самоизоляции по месту жительства или пребывания.



При этом жители ОРДЛО могут не сдавать тест на COVID-19 при въезде в Российскую Федерацию.



«Положения указанных распоряжений правительства Российской Федерации не применяются в отношении <…> граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации и граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – сказано в документе.