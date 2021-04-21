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Путин: Мы хотим иметь добрые отношения со всеми, но цепляют Россию то тут, то там

21 апреля 2021, 13:20

Путин: Мы хотим иметь добрые отношения со всеми, но цепляют Россию то тут, то там

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что его страна «хочет иметь добрые отношения со всеми участники международного общения», но «видит, что происходит в реальной жизни».

«Цепляют Россию то тут, то там безо всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шархана, крутятся всякие мелкие табаки. Всё, как у Киплинга: подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия не хочет «сжигать мосты» с другими странами, но предупредил, что «если кто-то воспринимает наши добрые намерения, как безразличие и слабость, или сам намерен взорвать эти мосты, то он должен знать, что ответ будет быстрым, асимметричным и жестким».

По его словам, организаторы «любых провокаций», которые угрожают «коренным интересам нашей безопасности», «пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели».

«У нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и здравого смысла при принятии любого решения. Надеюсь, никому не придет в голову перейти красную черт в отношении России. А где она проходит в каждом конкретном случае, будем определять мы сами», — подчеркнул президент РФ,

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