В СБУ заявили о задержании танкиста «ДНР»

В СБУ заявили о задержании участника танкового батальона группировки «ДНР» в районе операции Объединенных сил. По данным спецслужбы, он планировал тайно посетить родственников на подконтрольной украинской власти территории. Об этом сообщили в пресс-центре ведомстве.



Правоохранители установили, что задержанный, житель Лимана, работал в службе обеспечения танкового батальона в оккупированном поселке Мичурина.



«Сотрудники спецслужбы установили личность боевика при попытке въезда в Украину с территории РФ. В настоящее время участник НВФ сотрудничает со следствием. Он дал важные указания на конкретные обстоятельства российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков "ДНР"», — говорится в сообщении.



Отмечается, что задержанный сообщил об участии кадровых российских военных в координации действий боевиков, поставке танков и другой военной техники из РФ. Также он сдал собственные паспорта «ДНР» и РФ.



Сейчас следователи СБУ сообщили боевику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Материалы готовятся к передаче в суд.