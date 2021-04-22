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На Луганщине произошел пожар на территории воинской части

22 апреля 2021, 15:54

На Луганщине произошел пожар на территории воинской части

Последствия пожара в воинской части в Рубежном / Фото: Рубежанский горсовет Последствия пожара в воинской части в Рубежном / Фото: Рубежанский горсовет

В городе Рубежное Луганской области сегодня, 22 апреля, произошел пожар на территории одной из воинских частей. Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заверил, что ситуация контролируется, пожар ликвидируют.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, по предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.

«Ситуация контролируется. Я прошу горожан сохранять спокойствие», – отметил Гайдай.

На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания.

По информации Рубежанского горсовета, жертв нет.

Ранее в соцсетях очевидцы опубликовали видео пожара, столбы черного дыма были видны далеко за пределами воинской части. 

 

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