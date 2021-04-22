На Луганщине произошел пожар на территории воинской части

Последствия пожара в воинской части в Рубежном / Фото: Рубежанский горсовет

В городе Рубежное Луганской области сегодня, 22 апреля, произошел пожар на территории одной из воинских частей. Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заверил, что ситуация контролируется, пожар ликвидируют.



Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, по предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.



«Ситуация контролируется. Я прошу горожан сохранять спокойствие», – отметил Гайдай.



На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания.



По информации Рубежанского горсовета, жертв нет.

Ранее в соцсетях очевидцы опубликовали видео пожара, столбы черного дыма были видны далеко за пределами воинской части.