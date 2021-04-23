Штаб: 17 обстрелов за сутки, один погибший

За прошедшие сутки, 22 апреля, на Донбассе было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Обстрелы пришлись на позиции ООС вблизи Пивденного, Зайцево, Красногоровки, Шум, Песок, Золотого-4, Водяного, Павлополя и Майорска.



Боевики стреляли из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов, противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий.



С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года и до 21 апреля СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 21 174 нарушений, в том числе 6 434 взрыва, 2 640 пролетевших неопределенных боеприпасов, 194 вспышки дульного пламени, 76 осветительных ракет, не менее 11 830 очередей и выстрелов.