В пункте пропуска «Меловое» на границе с РФ построят новый терминал

В пункте пропуска через государственную границу Украины в Меловом будет построен новый терминал. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.



«На этом межгосударственном пункте пропуска мы планируем улучшить уровень предоставления услуг – уже есть проект строительства нового терминала. Сейчас решаем вопрос переоформления двух земельных участков. В ближайшее время лично передам копии соответствующих обращений к руководителю таможенной службы, чтобы ускорить решение этой проблемы. Затем можно будет начинать строительные работы», – рассказал Гайдай в ходе рабочей поездки в Меловое.



По словам работников Госпогранслужбы, открытие нового терминала позволит улучшить условия пересечения государственной границы и работы пограничников. В частности, ускорить оформление граждан.



Начиная с 1991 года межгосударственный пункт пропуска «Меловое» частично находился на территории РФ, поскольку государственная границу между странами проходит по улице Дружбы народов, расположенной и в поселке Меловое, и в поселке Чертково с российской стороны.



После установления заградительного забора по центру проезжей части улицы Дружбы народов со стороны РФ в 2018 году, Государственной таможенной службой Украины было принято решение о строительстве нового терминала.



В данное время уже разработана проектно-сметная документация. Ориентировочная стоимость строительства составляет около 70 миллионов гривен.



Меловской поселковый совет выделил земельный участок площадью 0,786 га для строительства межгосударственного пункта пропуска для автомобильного сообщения «Меловое».