На Донбассе вчера 20 раз обстреляли позиции украинских военных

В пятницу незаконные вооруженные формирования на Донбассе 20 раз обстреляли позиции украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел, без потерь.



В частности, неподалеку населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы стреляли из минометов калибра 120-го и 82-го калибров, а у Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки, Пески и Марьинка вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В районе населенного пункта Пивденное боевики применили минометы 120-го калибра и противотанковый ракетный комплекс.



Вблизи Лебединского, Красногоровки, Луганского и Светлодарска открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



У поселка Новгородское боевики провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.



В незаконных вооруженных формированиях «ЛНР» заявили, что в субботу был один обстрел из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и крупнокалиберного пулемета. В группировке утверждают, что оружие было направлено на Калиновку.



Донецкий поселок Старомихайловка был обесточен в пятницу поздно вечером в результате артобстрела. Около тысячи абонентов (половина жителей поселка) остались без электричества. В группировке «ДНР» заявили, что вчера обстреляли позиции НВФ в Веселом, Старомихайловке, Ленинском и Александровке.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 19 апреля 2021-го зафиксировала не менее 21 668 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это не менее 6 856 взрывов, 2 642 пролетевших неопределенных боеприпасов, 194 вспышки дульного пламени, 76 осветительных ракет, а также не менее 11 900 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.