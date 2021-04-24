Россия закрыла несколько районов Черного моря вблизи Крыма

Россия установила ограничения на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря вблизи оккупированного Крыма.



Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Управление навигации и океанографии Минобороны РФ, запрет будет действовать с 21:00 24 апреля до 21:00 31 октября. На это время будут закрыты участок акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и участок около западной оконечности Крыма.



Российское военное ведомство утверждает, что все зоны, доступ в которые для иностранных кораблей закрыт, «находятся внутри территориальных вод России».



РФ объясняет такой шаг проведением военных учений.



В МИД Украины ранее выразили протест относительно таких действий РФ. Украинские дипломаты отмечают, что Россия нарушает нормы и принципы международного права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря.