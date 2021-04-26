На Донбассе военнослужащий получил осколочное ранение в ходе обстрела 

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрелов на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативно-тактической группировки «Север».



«Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение», — сказано в сообщении.



Отмечается, что раненному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Его состояние оценивается, как удовлетворительное.