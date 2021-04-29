Коронавирус на Донетчине: Более 800 новых случаев и 27 смертей

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили 809 новых случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений скончались 27 ранее заболевших пациентов. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Так, 252 новых случая выявили в Мариупольской ОТГ, 118 в Краматорской, 101 в Славянской, 53 в Торецкой, 41 в Волновахской, 28 в Лиманской, 25 в Мангушской, по 22 в Бахмутской и Дружковской ОТГ, 21 в Покровской, 20 в Великоновоселковской, 18 в Константиновской, 14 в Добропольской, по 13 в Никольской и Селидовской ОТГ, 10 в Авдеевской, по восемь в Кураховской и Угледарской ОТГ, шесть в Марьинской, по пять в Мирноградской и Белозерской ОТГ, по два в Александровской, Очеретинской и Новогродовской ОТГ.



С начала пандемии зафиксировано 79 066 случаев заболевания COVID-19. Из них 60 572 пациента выздоровели, 1721 — умерли.