«ДНР»: Супружеская пара подорвалась в лесополосе на окраине Горловки

Мужчина и женщина подорвались в лесополосе в подконтрольном боевикам поселке шахты Гагарина. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Горловки Сергей Приходько.



«Поселок шахты Гагарина, ул. Ясная. Возле дома 17 во время выпаса домашнего скота в лесопосадке подорвался, предположительно на мине, мужчина 67 лет и женщина. У мужчины состояние тяжёлое», — написал он в Telegram.



Позднее Приходько уточнил, что пострадавшие — Григорий К 02.01.1954 года рождения и его супруга 06.04.1956 года рождения. По его словам, у мужчины травматическая ампутация стопы, его жене ампутировали ногу.



Миссия ОБСЕ пока не подтверждала информацию об инциденте.