В Лисичанске горело здание Бельгийской больницы

В Лисичанске вечером 4 мая произошел пожар. По данным пользователей соцсетей, горело здание Бельгийской больницы.



На месте происшествия работала пожарная служба.



Информация о причинах пожара и его последствиях уточняется.



Заброшенное здание больницы относят к Бельгийскому наследию, которое появилось на Луганщине в конце 19-го века. Бельгийские предприниматели получили разрешение от Российской империи инвестировать в местную промышленность. Больница, а также другая социальная инфраструктура стали дополнением к крупнейшему на тот момент содовому заводу в Европе.

Президент Европейского совета Шарль Мишель 2 марта в ходе рабочей поездки заинтересовался проектом восстановления Бельгийской больницы в Лисичанске. Но конкретных планов по восстановлению исторического здания чиновники пока не озвучили.