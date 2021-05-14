«Воры в законе» и криминальные авторитеты: СНБО ввел новые санкции против почти 700 человек

Совет национальной безопасности и обороны введел новые санкции против физических и юридических лиц. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания.



Он рассказал, что министр внутренних дел Арсен Аваков докладывал о введении санкций против так называемых «воров в законе».



«На сегодняшний день у нас есть 557 "воров в законе", против которых сегодня на заседании СНБО был утвержден полный пул санкций, которые можно применить против физических лиц. Из этих 557 человек 542 – это граждане иностранных государств, и 15 – граждане Украины, которые являются "ворами в законе". С сегодняшнего дня они все будут находиться под санкциями», – сказал Данилов.



Он добавил, что санкции также введены против 117 иностранцев, которые сейчас находятся в Украине и являются криминальными авторитетами.



«Президент Украины продолжает борьбу с теми явлениями, которым не место на нашей территории», – отметил Данилов.



Также на основании материалов СБУ были продлены санкции, срок которых истекает в мае, относительно определенного количества граждан РФ, граждан Украины и компаний РФ.