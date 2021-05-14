Арахамия назвал кандидатов на посты трех министров 

Наиболее вероятным кандидатом на пост министра здравоохранения является главный санврач Виктор Ляшко, министра инфраструктуры — действующий глава налоговой службы Алексей Любченко, министра инфраструктуры — глава «Укравтодора» Александр Кубраков.



Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера»



По его словам, эти кандидаты уже дали свое согласие.



Также он сообщил, что увольнение Степанова рассмотрят на заседании фракции 17 мая.



«Насколько мне известны настроения фракции, с большой вероятностью он будет уволен. Будет представление о его увольнении, потом голосование в Раде, а там, как решит зал», — сказал нардеп.



Причина увольнения — провал вакцинации против коронавируса.



«У нас плохая ситуация со скоростью вакцинации. В процесс вакцинации постоянно вмешивался президент, общался как с производителем, с наибольшим индийским, Serum Institute of India, затем Pfizer. Во время общения неоднократно звучало мнение этих сторон, что наш минздрав обращался за вакцинами чуть позже, чем другие. И поэтому, возможно, есть задержки в поставках», — резюмировал Арахамия.

14 мая заявления об отставке написали министр инфраструктуры Криклий и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Петрашко. Представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова подал премьер-министр Денис Шмыгаль.