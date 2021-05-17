Беспилотник ОБСЕ поврежден во время аварийной посадки из-за глушения

Беспилотник ОБСЕ получил повреждения во время аварийной посадки из-за помех сигналу обоих модулей GPS 17 мая. Об этом сообщается в отчете миссии.



«В 12:00 сразу при взлете с базы в подконтрольном правительству н. п. Степановка (54 км к северу от Донецка) БПЛА подвергся воздействию помех сигналу обоих модулей GPS (по оценке, в результате глушения), которые продолжались непрерывно в течение всего оставшегося полета», — говорится в отчете.



В 13:45 наблюдатели выполнили аварийную посадку летательного аппарата в поле. В результате удара при посадке были повреждены хвостовой киль и хвостовой отсек фюзеляжа летательного аппарата. Наблюдатели вернули БПЛА.



Отмечается, что выполнение полетов БПЛА дальнего радиуса действия приостановлено до завершения технической оценки повреждений летательного аппарата.



В миссии подчеркнули, что с 21 марта 2021 года беспилотники подвергаются повышенному уровню воздействия помех сигналу обоих модулей GPS при взлете и посадке в районах около базы в Степановке.



Отмечает, что в каждом случае помехи сигналу GPS могли создаваться из любого места в радиусе десятков километров от местоположения БПЛА.