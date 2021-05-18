В Украину прибыли 122 тысячи доз вакцины Pfizer

В Украину прибыла партия из 122 850 доз вакцины Comirnaty от Pfizer против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.



До конца недели в Украину должны доставить еще 356,85 тысяч доз вакцины, а также растворитель для инъекций. В целом на текущей неделе Украина получит 473 850 доз вакцины от COVID-19 в рамках COVAX.



Министерство здравоохранения планирует выделить 378 тысяч доз вакцины для прививки работников сферы образования. Остальные дозы направят для иммунизации приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации.