Рада разрешила продажу государственных и коммунальных земель через электронные аукционы

Верховная Рада разрешила продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности через электронные аукционы. Соответствующий законопроект №2195 во втором чтении и в целом приняли 272 голосами на заседании 18 мая.

Законопроект позволит подать документы на участие в земельных торгах, зарегистрироваться и принять участие в аукционе в режиме онлайн.



Предусмотрено, что объявление об аукционе и документы на лот будут автоматически отображаться на Едином государственном портале земельных торгов. Онлайн-аукционы будут проходить в режиме реального времени в единой электронной торговой системе.



Площадь земельного участка сельскохозяйственного назначения государственной или коммунальной собственности, которую продают с аукциона, составит не более 20 гектаров. Ожидается, что это позволит небольшим фермерским хозяйствам участвовать в торгах и покупать землю.