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СНБО снова соберется на этой неделе — СМИ

02 июня 2021, 00:02

СНБО снова соберется на этой неделе — СМИ

Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует на этой неделе собраться на заседание в четверг или пятницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко сообщал, что Минагрополитики предоставит необходимые данные для применения механизма санкций Совета национальной безопасности и обороны относительно «земельных махинаторов», а также анонсирует режим специального налогообложения субъектам, которые воспользовались правом бесплатной приватизации земли.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.

Кроме того, правительство решило предложить Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции в отношении 11 российских артистов за незаконное посещение территории временно оккупированного Крыма.

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