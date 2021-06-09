Донецк: Жителям обещали бесплатный выход к городскому пляжу, но теперь надо платить

В Донецке местные жители недовольны тем, что вход на территорию на берегу Второго питьевого пруда в Кировском районе сделали платным. Свое возмущение жители высказывают в пабликах соцсетей.



В апреле местные «чиновники» от группировки «ДНР» заявили, что на берегу пруда будет оборудован вейк-парк для экстремального спорта и семейного отдыха. Тогда было обещано, что вход на территорию пляжа будет свободным. Однако, как утверждают дончане, вход в парк стоит 250 рублей с человека. Бесплатно – для детей до 10 лет. Также вход в парк становится свободным после 19 часов вечера.



За все остальные развлечения в парке, а также еду и напитки – плата отдельная.



Пользователи соцсетей, которые пообщались с администрацией парка, утверждают, что даже за выход к воде, без аренды лежака и столика, тоже нужно будет платить 250 рублей.