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Донецк: Жителям обещали бесплатный выход к городскому пляжу, но теперь надо платить

09 июня 2021, 13:00

Донецк: Жителям обещали бесплатный выход к городскому пляжу, но теперь надо платить

В Донецке местные жители недовольны тем, что вход на территорию на берегу Второго питьевого пруда в Кировском районе сделали платным. Свое возмущение жители высказывают в пабликах соцсетей.

В апреле местные «чиновники» от группировки «ДНР» заявили, что на берегу пруда будет оборудован вейк-парк для экстремального спорта и семейного отдыха. Тогда было обещано, что вход на территорию пляжа будет свободным. Однако, как утверждают дончане, вход в парк стоит 250 рублей с человека. Бесплатно – для детей до 10 лет. Также вход в парк становится свободным после 19 часов вечера.

За все остальные развлечения в парке, а также еду и напитки – плата отдельная.

Пользователи соцсетей, которые пообщались с администрацией парка, утверждают, что даже за выход к воде, без аренды лежака и столика, тоже нужно будет платить 250 рублей.

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