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Стало известно о «крахе» крупнейшей птицефабрики при «ДНР»

10 июня 2021, 15:30

Стало известно о «крахе» крупнейшей птицефабрики при «ДНР»

На Шахтерской птицефабрике сложилась критическая финансовая ситуация. Об этом сообщил корреспондент российского госвещателя ВГТРК в Донецке Андрей Руденко.

«Странная ситуация происходит на Шахтерской птицефабрике. Некогда прибыльное предприятие на сегодняшний день терпит крах. С предприятия увольняются специалисты, закрываются сетевые магазины», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Руденко, проблемы на Шахтерской птицефабрике возникли после перехода предприятия в частные руки.

При этом на подконтрольной группировке «ДНР» территории наблюдается дефицит куриного мяса, который решают ввозом продукции из России.

«Так и превращается некогда промышленный регион в потребительский. Когда стратегия развития строится по схеме купи-продай, будущее видится туманным», — подчеркнул Руденко.

Шахтерская птицефабрика является крупнейшей на подконтрольной «ДНР» территории. Предприятие было «зарегистрировано» в 2015 году на базе птицефабрики «Шахтерская Нова», которая была создана в 2003 году.

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