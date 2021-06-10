Стало известно о «крахе» крупнейшей птицефабрики при «ДНР»

На Шахтерской птицефабрике сложилась критическая финансовая ситуация. Об этом сообщил корреспондент российского госвещателя ВГТРК в Донецке Андрей Руденко.



«Странная ситуация происходит на Шахтерской птицефабрике. Некогда прибыльное предприятие на сегодняшний день терпит крах. С предприятия увольняются специалисты, закрываются сетевые магазины», — написал он в своем телеграм-канале.



По словам Руденко, проблемы на Шахтерской птицефабрике возникли после перехода предприятия в частные руки.



При этом на подконтрольной группировке «ДНР» территории наблюдается дефицит куриного мяса, который решают ввозом продукции из России.



«Так и превращается некогда промышленный регион в потребительский. Когда стратегия развития строится по схеме купи-продай, будущее видится туманным», — подчеркнул Руденко.

Шахтерская птицефабрика является крупнейшей на подконтрольной «ДНР» территории. Предприятие было «зарегистрировано» в 2015 году на базе птицефабрики «Шахтерская Нова», которая была создана в 2003 году.