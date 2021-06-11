На Донетчине погиб украинский военный

В зоне боевых действий на Донбассе сегодня погиб украинский военнослужащий. Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, военный был ранен осколком при обстреле со стороны незаконных вооруженных формирований.



С начала текущих суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.



Вблизи Водяного, что под Донецком, позиции ВСУ обстреляны из минометов 82-го калибра. А неподалеку Водяного, что на Приазовье, боевики дважды открыли огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, отмечают в штабе ООС.



По Опытному стреляли из ручных противотанковых гранатометов, а по позициям у населенного пункта Пивденное – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.