«ЛНР» отменила военные сборы резервистов

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник отменил совй вчерашний «указ» о проведении военных сборов резервистов.



«Признать утратившим силу указ главы ЛНР от 14 июня 2021 года № УГ-24/21дсп «О проведении военных сборов граждан, пребывающих в запасе», — говорится в тексте нового «указа».



Причина отмены предыдущей бумаги не уточняется.



В «указе», который отменил Пасечник, шла речь о том, что «управление Народной милиции» проведет военные сборы для 323 резервистов. Они должны были пройти в три этапа: с 15 по 19 июня; с 22 по 26 июня; с 29 июня по 3 июля.