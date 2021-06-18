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В неподконтрольном Перевальске хотят закрыть завод

18 июня 2021, 16:18

В неподконтрольном Перевальске хотят закрыть завод

В сети опубликовано обращение работников Перевальского ремонтно-механического завода, которые просят не ликвидировать предприятие. Люди переживают, что останутся без работы.

В группировке «ЛНР» пока не сообщают, будут ли закрывать завод, но как утверждают работники, они получили уведомления о ликвидации предприятия в связи с реорганизацией компании «РТК Востокуголь». Эта компания была создана «ЛНР», чтобы переподчинить себе захваченные промышленные предприятия отдельных районов Луганской области.

В обращении трудового коллектива к «ЛНР» говорится, что с 1 мая прошлого года завод пребывает в процессе реорганизации. А до этого работники полтора года ждали выплаты долгов по зарплате.

Ремонтно-механический участок №5 является единственный промышленным предприятием в Перевальске. Сегодня на предприятии работают 80 человек.

На прошлой неделе группировки «ДНР» и «ЛНР» заявили о приходе нового «инвестора» на захваченные промышленные предприятия Украины в ОРДЛО. На предприятиях под контролем компании «Внешторгсервис» произошла смена владельца. В «ЛНР» пока не раскрывают подробностей о новых владельцах угольных предприятий.

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