ЕС продлил еще на год санкции, введенные за захват Крыма

Европейский Союз утвердил решение продлить еще на год санкции, которые были введены за незаконную аннексию Крыма Россией, и срок действий которых истекает 23 июня. Решение было принято сегодня в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел.



Ограничительные меры включают запреты на импорт товаров из Крыма или Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции, туристические услуги в Крыму или Севастополе. Кроме того, подлежит ограничениям ЕС экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.



Как указано в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности от имени ЕС от 16 марта 2020 года, ЕС не признает и в дальнейшем не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя РФ и продолжает осуждать это нарушение международных норм.



Санкции Евросоюза из-за оккупации Крыма Россией были приняты в июне 2014 года. Они предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым или Севастополь, экспорт определенных товаров и технологий на полуостров, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Кроме того, европейским авиакомпаниям запрещено летать в Крым, а судам — заходить в крымские порты.