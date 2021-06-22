Зеленский объявил о старте программы «Здоровая Украина»

Президент Владимир Зеленский 22 июня представил программу «Здоровая Украина» на форуме «Украина 30».



Ожидается, что программа будет стимулировать граждан вести здоровый образ жизни и развивать необходимую инфраструктуру.



Согласно программе, для детей и подростков предусмотрена концепция «Здоровой школы», включающая здоровое питание в учебных заведениях, спортивные секции и специальные приложения для занятий спортом. Для взрослых предлагается концепция «Спорт под открытым небом», подразумевающая открытие спортивных площадок в парках городов Украины. На локациях будет QR-код, на который можно навести камеру смартфона, чтобы скачать приложение с упражнениями.



Людей, старше 55 лет, будут поощрять проверять состояние своего здоровья. Пенсионеры будут бесплатно получать от государства витамины для укрепления иммунитета.



Реализация программы «Здоровая Украина» возложена на Минздрав, министерство молодежи и спорта, а также на министерство образования и науки.