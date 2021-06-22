В мэрии Мариуполя оценили идею построить крематорий

Власти Мариуполя допускают строительство крематория на одном из кладбищ города. Об этом заявил заместитель городского головы Сергей Захаров газете «Приазовский рабочий».



«На территории кладбища можно запроектировать и построить крематорий», — сказал Захаров.



Каким может быть крематорий — частным или нет, в мэрии пока не знают. Также Захаров указал не дефицит опыта.



«В Украине большого опыта в этом вопросе нет. Сегодня мы изучаем опыт Чехии», — рассказал чиновник.



По словам заместителя мэра, это важный и необходимый проект, потому что желающих кремировать своих умерших родственников все больше.