Российские корабли открыли стрельбу в сторону британского эсминца у берегов Крыма

Пограничные сторожевые корабли России открыли предупредительную стрельбу по курсу эсминца Великобритании Defender у берегов аннексированного Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.



Как сообщается, в 12:06 и 12:08 пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу.



В российском ведомстве утверждают, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае «нарушения государственной границы РФ». Однако подчеркивается, что британский корабль на предупреждение не отреагировал.



Кроме того, в 12:19 российский бомбардировщик Су-24М выполнил «предупредительное бомбометание» для остановки по курсу движения эсминца Defender.



В 12:23 британский корабль покинул воды, которые Россия считает своими.