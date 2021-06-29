Боевики ограничили передвижение ОБСЕ на юге Донетчине и у границы на Луганщине

Боевики по-прежнему ограничивают свободу передвижения патрулей миссии ОБСЕ а юге Донецкой области, а также в приграничном районе, который не контролируется правительством в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, 26 июня на блокпосте у села вооруженный боевик не пропустил наблюдателей далее на запад в сторону села Пикузы (ранее Коминтерново) и на юг в направлении Саханки якобы по соображениям «безопасности СММ».



«В тот же день на железнодорожной станции "Червона Могила" в н. п. Вознесеновка (ранее Червонопартизанск; неподконтрольный правительству, 65 км к юго-востоку от Луганска) 2 явно вооруженных члена вооруженных формирований сказали команде СММ покинуть тот район», — говорится в отчете.



Причиной отказа назвали «отсутствие разрешения от командиров».