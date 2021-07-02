На Луганщине задержали подозреваемого боевика «ЛНР»

В Луганской области недалеко от города Счастье украинские правоохранители задержали местного жителя, который ранее был членом незаконных вооруженных формирований «ЛНР». В полиции Луганской области сообщили, что подозреваемый был задержан на блокпосту в поселке Петропавловка во время проверки документов.



Мужчина родом из города Хрустальный (бывший Красный Луч). Он признался, что в августе 2016 года он вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, где проходил службу в должности наводчика боевой машины.



В 2018 году он охранял складские помещения и другие военные объекты в городах Кадиевка (бывший Стаханов), Сорокино (бывший Краснодон) и селах Хорошее, Смелое, Белое, Петровское, которые расположены вблизи линии соприкосновения. За свою работу мужчина получал около 15 тысяч рублей в месяц.



В августе 2018 мужчина покинул ряды боевиков.



Мужчину подозревают в создании непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Сейчас суд решает, какой будет мера пресечения для него.