В Донецкой области в воскресенье выявили три случая коронавируса

В Донецкой области за воскресенье, 4 июля, выявили три случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



О новых летальных случаях не сообщается.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 90 734 случая коронавирусной болезни. Из них 87 997 человек выздоровели, а 2 362 умерли.



Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от ковида получили 93 человека, вторую дозу — 25 человек. С начала прививочной кампании в области вакцинированы первой дозой 80 678 человек, а второй — 34 854.