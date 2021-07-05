В Украине зарегистрировали вакцину против ковида от Johnson&Johnson

Украина зарегистрировала для экстренного медицинского применения вакцину против коронавируса Janssen производства Johnson & Johnson. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.



Для полной иммунизации достаточно одной дозы вакцины Janssen.



Вакцина разрешена к экстренному применению ВОЗ. Разрешение на ее использование также дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.



Это векторная вакцина разработана, фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Она требует температуры хранения от +2 до +8 градусов по Цельсию.



Ранее в Украину завезли 500 доз вакцины Janssen с соблюдением порядка ввоза незарегистрированных лекарственных средств для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима. Сотрудники этой компании работают на Аляске в сфере рыболовства и должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной для того, чтобы их пустили в эту страну.



В Европейском Союзе этот препарат одобрили 11 марта.