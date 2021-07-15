В Минздраве назвали число инфицированных штаммом «Дельта» в Украине

В Украине на сегодня лабораторно подтверждено четыре случая заражения штаммом коронавируса «Дельта». Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.



Диагноз выявлен у двух пациентов в Ужгороде.



«13 июля Институт молекулярной биологии и генетики сообщил о результатах секвенирования 11 образцов от пациентов, собранных в период с 21 мая по 24 июня. Еще в двух пациентов из Ужгорода выявлено инфицирование коронавируса SARS-CoV-2, имеет мутацию, характерную для штамма Дельта», — говорится в сообщении.



Четыре образца имеют происхождение из стран Европы и РФ.



Остальные 7 образцов имеют мутации, характерные для штамма Альфа.