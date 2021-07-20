«ДНР» и Россия обвинили друг друга в очередях на границе

На подконтрольном боевикам пункте пропуска «Успенка» в Донецкой области образовалась проблема с очередями из выезжающих в Россию.



«Ко мне поступила масса таких обращений, — заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин на выездном совещании в Амвросиевском районе.



По его словам, это связано с увеличением потока выезжающих в РФ людей.



«Пограничники ДНР» обвиняют российскую сторону в сложившейся ситуации, а те, в свою очередь, винят боевиков.



«Мы сейчас разбираемся в причинах. При чем есть взаимные обвинения. Российская граница обвиняет нашу границу. Наши говорят, что у нас все нормально. Разбираемся, чтобы выявить реальные причины», — сказал Пушилин.



Работа пограничного пункта пропуска «Успенка» официально была прекращена в 2014 году. КПП контролируется боевиками «ДНР», которые осуществляют пропуск в РФ и обратно.