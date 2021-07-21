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Зеленский подписал закон об улучшении водоснабжения на Луганщине

21 июля 2021, 21:38

Зеленский подписал закон об улучшении водоснабжения на Луганщине

Президент Владимир Зеленский подписал закон относительно ратификации соглашения с Францией по улучшению водоснабжения в Луганской области. Французская сторона предоставляет субкредит «Попаснянскому районному водоканалу». Об этом сообщает Офис президента.

Соглашение, заключенное 13 мая этого года в Киеве, предусматривает финансирование проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области, включая реконструкцию и модернизацию инфраструктуры добычи и распределения питьевой воды с целью достижения максимального потока воды объемом 135 тыс. куб. м в сутки.

Отмечается, что украинская сторона обязуется провести операции по разминированию в рабочей зоне перед приездом французских поставщиков и разработать протокол безопасности перед началом работ.

Согласно договору, французская сторона предоставляет кредит для финансирования проекта, субъектом по реализации которого определено коммунальное предприятие «Попаснянский районный водоканал».

Кредит предоставляется на сумму, не превышающую 70 млн евро, и предназначается для финансирования 100% реализации проекта, а также используется для финансирования контрактов на приобретение во Франции товаров, работ и услуг на сумму не менее 70% от общей суммы кредита; приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг на сумму в пределах 30% от суммы кредита.

Для реализации проекта правительство Франции предоставляет субкредит «Попаснянскому районному водоканалу». Гарантом выполнения обязательств в рамках субкредитного договора выступает Луганская ОГА.

Кредит предоставляется на срок 40 лет, включительно с льготным периодом (15 лет). Процентная ставка по кредиту составляет 0,0092% годовых. Для получения кредита контракт должен быть принят к исполнению не позднее 31 декабря 2023 года.

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