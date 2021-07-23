Официальный сайт Олимпиады исправил обозначение Крыма на карте

Официальный сайт Олимпийских игр 2020 в Токио исправил обозначение Крыма на карте мира.



Ранее на карте полуостров был отделен от материковой части Украины такими же линиями, как и соседние государства.

Изначально на карте Крым был отделен от материковой части Украины такими же линиями, как и соседние государства

Теперь же граница между Крымом и материковой Украиной отсутствует.



Исправление карты прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК (Международного олимпийского комитета). Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена», — рассказал он в Twitter.

Исправленная карта на сайте Олимпиады