Вопрос тарифов на электричество вынесут на заседание СНБО

Совет национальной безопасности и обороны на ближайшем заседании рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время форума «Украина 30. Децентрализация», отвечая на вопросы журналистов.



«Это вопрос очень серьезный и вскоре мы проинформируем общество. Я просил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа "сюрпризов" для общества не будет», — заявил Зеленский.



Он подчеркнул, что власти должны не допустить увеличения цен на электроэнергию. «Мое отношение к этому очень простое — сегодня 1,68 грн за кВт-час. Я считаю, что у нас есть население, которые не может себе позволить платить даже 1,68 грн», — добавил Зеленский.



Поэтому СНБО также рассмотрит возможность снижения цен на электроэнергию для отдельных слоев населения, резюмировал президент.



Сегодня Кабинет министров намерен сохранить фиксированную цену электроэнергии для населения в размере 1,68 грн/кВт-час еще на месяц — до 1 сентября 2021 года. Одобрение такого решения внесено в повестку дня заседания правительства 28 июля.