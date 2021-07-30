Зеленский поручил СНБО привести границы в боевое соответствие

Президент Владимир Зеленский поручил привести в боевое соответствие границы Украины. Такое поручение он дал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина».



«Есть задача, которую поставил президент — в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы», — заявил Данилов на брифинге.



Данилов также прокомментировал кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины: «Прежде всего, я хочу сказать, что происходит омоложение руководства нашей армии. Более того, обращаю внимание, что те полковники и генералы, которые назначаются на свои должности, это люди, закончившие учебные заведения уже непосредственно в Украине. У них украинское образование, и для нас это очень важная вещь», — сказал он.



По его словам, новые руководители в ВСУ прошли фронт.