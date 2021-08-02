«ЛНР»: Двое мужчин погибли от отравления углекислым газом в копанке

В Антрацитовском районе Луганской области двое мужчин пошли за углем на копанку и погибли от отравления углекислым газом. Об этом заявили в «МЧС ЛНР».



Уточняется, что погибшие два брата, возрастом 29 и 33 года. Отсутствие сыновей обнаружила мать, отец погибших нашел их в копанке.



Местные жители помогли достать тело младшего, которое находилось на глубине не более 10 метров. Тело старшего было на глубине 35 метров. С помощью специального снаряжения горноспасатели подняли его на поверхность. По результатам исследования отобранных проб удалось установить, что мужчины погибли из-за отравления углекислым газом.