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Обстрел Красногоровки: В ходе прямого попадания повреждена квартира, ранен местный житель

05 августа 2021, 09:05

Обстрел Красногоровки: В ходе прямого попадания повреждена квартира, ранен местный житель

Фото: Facebook/Павел Кириленко Фото: Facebook/Павел Кириленко

Утром 5 августа боевики обстреляли Красногоровку — прямым попаданием повреждена квартира, ранен местный житель. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

Уточняется, что под обстрелом оказалась многоэтажка по улице Восточной, раненный — местный житель 1965 года рождения.

Полиция Донецкой области сообщила, что сейчас пострадавший находится в больнице, а по факту возбуждено уголовное производство.

«Сообщение об осколочном ранении 56-летнего местного жителя поступило в полицию Курахово сегодня, 5 августа, около 7:10. Установлено, что множительные телесные повреждения мужчина получил в результате обстрела, находясь в собственной квартире», — сказано в сообщении.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Фото: Facebook/Павел Кириленко

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