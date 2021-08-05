Обстрел Красногоровки: В ходе прямого попадания повреждена квартира, ранен местный житель

Фото: Facebook/Павел Кириленко

Утром 5 августа боевики обстреляли Красногоровку — прямым попаданием повреждена квартира, ранен местный житель. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Уточняется, что под обстрелом оказалась многоэтажка по улице Восточной, раненный — местный житель 1965 года рождения.



Полиция Донецкой области сообщила, что сейчас пострадавший находится в больнице, а по факту возбуждено уголовное производство.



«Сообщение об осколочном ранении 56-летнего местного жителя поступило в полицию Курахово сегодня, 5 августа, около 7:10. Установлено, что множительные телесные повреждения мужчина получил в результате обстрела, находясь в собственной квартире», — сказано в сообщении.



По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Фото: Facebook/Павел Кириленко