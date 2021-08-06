На Луганщине учительница получила условный срок за работу на «референдуме»

Троицкий районный суд Луганской области приговорил к пяти годам условно учительницу из лицея села Лантратовка Риту Ковалеву за работу в избиркоме на «референдуме». Об этом пишет онлайн-издание «Ґрати» со ссылкой на приговор.



По версии следствия, Ковалева была членом участковой избирательной комиссии в ее родном селе Лантратовка Троицкого района недалеко от границы с Россией.



Подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины было объявлено и Ковалевой в 2021 году.



«СБУ вменяло ей в вину то, что в день референдума, "осознавая противоправный характер своих действий", она прибыла в сельсовет Лантатовки, составляла списки избирателей и выдавала бюллетени для голосования», — говорится в сообщении.



25 июня Ковалева подписала с прокурором соглашение о признании вины. 3 августа его утвердил Троицкий районный суд. Судья Ольга Певная приговорила учительницу к пяти годам лишения свободы и назначила испытательный срок — один год.



Адвокат Андрей Евсюков сказал «Ґратам», что она не будет оспаривать решение.



Это уже второй приговор за месяц в отношении членов избиркома Лантратовки. В июле так же пять лет условно по аналогичному обвинению получила 63-летняя жительница села Раиса Одинцова.