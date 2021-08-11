Жителям ОРЛО доставили более 114 тонн гуманитарной помощи ООН

На временно неподконтрольную украинской власти територию Луганской области доставили более 114 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Груз прошел сегодня через КПВВ «Счастье». Пограничники оформили 20 автомобилей с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН.



Как уточняется, в автомобилях находились строительные материалы, предметы и оборудование медицинского назначения, предназначенные для гражданского населения.



В Луганской области с украинской стороны ежедневно с 8️:00 до 1️6:00 функционируют три КПВВ: «Золотое», «Счастье» и «Станица Луганская». Однако фактический пропуск людей осуществляется только в пешеходном КПВВ «Станица Луганская», остальные дорожные коридоры блокируют незаконные вооруженные формирования. В то же время через КПВВ «Счастье» боевики уже неоднократно принимали гуманитарные грузы, но людей через него они не пропускают.

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