В работе Vodafone в ОРДО возникли проблемы: дозвониться в Донецк не получается

В работе украинского мобильного оператора Vodafone в неподконтрольном Донецке наблюдаются проблемы. С подконтрольной Украине территории не получается дозвониться абонентам в Донецк и наоборот.



С этой проблемой столкнулись как журналисты «Новостей Донбасса», так и местные жители.



В соцсетях люди отмечают, что не могут позвонить за пределы ОРДО. При этом внутри Донецка звонки осуществляются.



«Внутри Донецка могу дозвониться, а за пределы не могу — "напрямок перевантажено"», — рассказала одна из абоненток.



«МТС [Vodafone] локально по ДНР работает, но отключены смс-подтверждения с банков, дозвон на любые горячие линии, в том числе и на 111», — отметил другой абонент.



«Новости Донбасса» направили запрос в «Vodafone-Украина».