Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ заявила о поимке агента российской разведки в Херсонской области

16 августа 2021, 12:42

СБУ заявила о поимке агента российской разведки в Херсонской области

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила об аресте в Херсонской области местного жителя, пенсионера Вооруженных сил СССР, который действовал в качестве агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленник согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора «по идеологическим соображениям».

«По заданию российских кураторов он: собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона; идентифицировал представителей специальных служб Украины; передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки. Полученные в ходе выполнение задач российской спецслужбы сведения агент передавал по скрытым каналам связи», — рассказали в СБУ.

В ходе обысков по месту жительства мужчины изъяты средства связи, которые, как полагает следствие, использовались для контактов с кураторами, переписку с инструкциями, а также оружие с патронами и взрывчатку.

Ему сообщено о подозрении по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Организации
СБУ
Места
Херсонская область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:44
Боевики на Донбассе требуют от ОБСЕ согласовывать визиты
11:38
Житель Донецка взорвал запал гранаты
09:23
«ЛНР» сообщила о трех новых смертях от ковида
22:40
Донбасс. Итоги недели 9 - 15 августа
17:54
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилой квартиры в Золотом-5
12:18
В больнице Донецка произошла авария в системе подачи кислорода для аппаратов ИВЛ
10:06
«ЛНР» зарегистрировала шесть смертей и 100 новых случаев заболевания коронавирусом
21:55
Что будет с украинской мобильной связью в Донецке и Луганске? Донбасс сегодня ►
20:35
«ЛНР»: В Перевальске произошел взрыв возле школы
14:50
«ДНР» сообщила о 10 смертях от ковида за сутки
12:20
«Курорт ДНР» остался без воды из-за аварии
10:36
«ЛНР» рассказала о новых случаях ковида на неподконтрольной Луганщине
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 августа
13:27
«ДНР» подарит первоклассникам «Азбуку Донбасса». Там Пушилин и «родина — Россия»
13:04
За сутки «ДНР» зарегистрировала более 300 случаев ковида и 39 смертей
все новости
14:15
Минздрав хочет разрешить работу заведений и ТРЦ во время карантина при условии вакцинации персонала
13:48
В Луганской области выявили семь новых случаев COVID-19
12:44
Боевики на Донбассе требуют от ОБСЕ согласовывать визиты
12:42
СБУ заявила о поимке агента российской разведки в Херсонской области
11:39
В Минобразования опровергли сообщения об отмене учебного процесса с 1 сентября
11:38
Житель Донецка взорвал запал гранаты
11:22
Полиция изучает записи видеокамер с места смерти мэра Кривого Рога
10:37
В Донецкой области выявили только восемь случаев коронавируса за сутки
09:39
В МВД назвали три версии гибели мэра Кривого Рога Павлова
09:23
«ЛНР» сообщила о трех новых смертях от ковида
08:14
Штаб ООС: За минувшие сутки боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе
08:12
Более 400 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
22:40
Донбасс. Итоги недели 9 - 15 августа
21:12
От «Азбуки ДНР» до «формулы Штайнмайера»: Дайджест НД ►
17:54
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилой квартиры в Золотом-5
все новости
ВИДЕО
От «Азбуки ДНР» до «формулы Штайнмайера»: Дайджест НД ►
15 августа, 21:12
Что будет с украинской мобильной связью в Донецке и Луганске? Донбасс сегодня ►
14 августа, 21:55
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
08 августа, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция