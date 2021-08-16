СБУ заявила о поимке агента российской разведки в Херсонской области

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила об аресте в Херсонской области местного жителя, пенсионера Вооруженных сил СССР, который действовал в качестве агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.



Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленник согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора «по идеологическим соображениям».



«По заданию российских кураторов он: собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона; идентифицировал представителей специальных служб Украины; передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки. Полученные в ходе выполнение задач российской спецслужбы сведения агент передавал по скрытым каналам связи», — рассказали в СБУ.



В ходе обысков по месту жительства мужчины изъяты средства связи, которые, как полагает следствие, использовались для контактов с кураторами, переписку с инструкциями, а также оружие с патронами и взрывчатку.



Ему сообщено о подозрении по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.