Штаб: За минувшие сутки боевики 5 раз нарушили режим тишины, погиб военный

За прошедшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий ВСУ погиб. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.



Противник открывал огонь по украинским позициям у Золотого-4, Широкино, Водяного, Новомихайловки, Причепиловки, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



«По состоянию на 7:00 утра 17 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня», — говорится в сводке.



Так, боевики обстреляли украинские позиции вблизи Причепиловки и Водяного. В штабе подчеркнули, что противник при этом применил минометы 120-го калибра.



Группировка «ЛНР» заявила об обстреле своих позиций в районе населенного пункта Золотое-5.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 15 августа 2021-го зафиксировала не менее 49 797 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 14 164 взрыва, 9 553 пролетевших неопределенных боеприпаса, 265 вспышек дульного пламени, 188 осветительных ракет, а также не менее 25 627 очередей и выстрелов).