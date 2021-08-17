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На Донбассе беспилотники ОБСЕ попали под обстрел над позициями боевиков

17 августа 2021, 17:04

На Донбассе беспилотники ОБСЕ попали под обстрел над позициями боевиков

Беспилотники миссии ОБСЕ подверглись обстрелу во время полетов у позиций боевиков вблизи Мануйловки Донецкой области и Смелого Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.

«15 августа, находясь приблизительно в 3 км к западо-северо-западу от н. п. Мануйловка (неподконтрольный правительству, 65 км к востоку от Донецка) и управляя БПЛА малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали 10 очередей из стрелкового оружия на расстоянии примерно 2,3 км к северо-северо-западу», — говорится в отчете.

По оценке наблюдателей, огонь вели в направлении беспилотника, который на тот момент пролетал над объектом вооруженных формирований.

В тот же день на юго-западной окраине села Смелое наблюдатели слышали 8 выстрелов из стрелкового оружия. 

Кроме этого, во время полета беспилотник подвергался воздействию помех сигналу GPS.

Отмечается, что команда миссии благополучно приземлила оба аппарата.

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ОБСЕ
Места
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