Опрос показал стремление большинства украинцев в ЕС и НАТО

Идею вступления Украины в ЕС поддерживают 64% украинцев, в НАТО — 54%. Об этом следует из результатов опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». Исследование было представлено на пресс конференции, сообщает «Укринформ».



«Доминирующим внешнеполитическим вектором в Украине является европейская и евроатлантическая интеграция. Во всех вопросах, касающихся взглядов относительно будущего Украины на международной арене, не менее половины опрошенных подтвердили свои прозападные устремления. Больше всего тех, кто поддерживает европейское будущее Украины, среди молодежи (16-24 года): 66% за вступление в НАТО, 75% — за вступление в ЕС. Но даже и в старших категориях не менее половины респондентов — за движение Украины в западном направлении», — говорится в исследовании.



Устойчивой альтернативой европейской интеграции является не столько пророссийский вектор, как запрос на равноудаленность от Запада и России — такой вариант выбрали 35%. Среди противников вступления в ЕС лишь четверть высказываются за движение в направлении России. Другие — за самостоятельное развитие.



Провозглашение Независимости Украины в целом поддержали бы 80% опрошенных, если бы этот процесс происходил в настоящее время. Не поддержали бы — всего 15%, затруднились ответить — 5%. Самый высокий уровень поддержки независимости Украины среди поколения, которое родилось после 1991 года — 87%. Также больше тех, кто поддержал бы независимость, среди жителей западных и центральных регионов и более богатых.



Гражданами Украины идентифицируют себя 75% опрошенных (11% не чувствуют себя таковыми), зато европейцами — 26%, «советским человеком» — 21%. Среди представителей поколения Независимости идентифицируют себя как граждане Украины 86%, как европейцы — 40%. Старшие люди меньше считают себя европейцами, но чаще, чем другие, идентифицируют себя как «советского человека».



Относительное большинство опрошенных (57%) отметили, что в целом довольны своей жизнью, 21% — не удовлетворены, 23% дали посредственную оценку. Чем моложе возраст и чем выше доходы, тем лучше показатель удовлетворенности жизнью. Среди молодежи 16-24 лет даже в бедных имущественных группах уровень удовлетворенности жизнью является относительно высоким.



Участие в опросе принимали украинцы в возрасте от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и востока Украины. Выборочная совокупность: 20 000 респондентов.