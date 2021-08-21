РФ ввела санкции против Кулебы и Данилова

Россия расширила список граждан Украины, против которых вводятся санкции. Соответсвующее постановление правительства РФ размещено на официальном портале правовой информации.



Под ограничения, в том числе, попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.



Также в списке оказались уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



Всего в обновленный перечень добавили 73 человека. Таким образом, под санкциями РФ находятся 922 гражданина Украины.



В декабре 2020 года РФ расширила санкционный список против Украины. В него были добавлены, в частности, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.